Рашисти обстріляли Авдіївку із "Градів", - ОВА

Впродовж ночі росіяни здійснювали поодинокі обстріли на різних ділянках лінії фронту на Донеччині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Донецькому напрямку вночі під вогнем опинилося Острівське Курахівської громади - пошкоджено заклад культури, крамницю та 5 приватних будинків. Зранку росіяни обстріляли Авдіївку з Градів - без жертв, обсяги руйнувань встановлюємо.

"На Горлівському напрямку 1 людина поранена в Іванівському Бахмутської громади. У Бахмуті пошкоджено крамницю, у Часовому Яру - гараж. На Лисичанському напрямку зафіксовано обстріли на околицях Сіверської громади, також були прильоти по Торському і Зарічному Лиманської громади. Без постраждалих. Кожен російський злочин ретельно документуємо!", - інформує очільник регіону.

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