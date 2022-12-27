Понад 1 тис. ворожих інтернет-агітаторів, які поширювали фейки про війну в Україні, викрито під час війни, - СБУ

З початку повномасштабного вторгнення РФ кіберфахівці СБУ викрили понад 1200 агітаторів, які поширювали в інтернеті фейки та російські наративи. Майже 600 із них - уже отримали повідомлення про підозру.

Про це повідомив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк, інформує Цензор.НЕТ.

"СБУ виявляє зрадників, ворожих агітаторів і колаборантів, що діють в інтернет-просторі. Сьогодні в нас майже 1200 кримінальних проваджень по них, 600 фігурантам повідомлено про підозри і майже 230 засуджено до різних термінів ув’язнення", - зазначив він.

За словами Вітюка, наразі російські інформаційні диверсії вже не несуть такої загрози, як раніше. Зокрема і тому, що СБУ діє проактивно – намагається працювати на випередження, а не боротися з наслідками.

Водночас, він зазначив, що СБУ проводить власні спеціальні інформаційні операції.

"Цього року вже заблокували 45 масштабних ботоферм потужністю понад 2 млн фейкових акаунтів, майже 500 проросійських Youtube-каналів з аудиторією більше ніж 15 млн підписників і близько тисячі інформресурсів, які працювали проти України", - пояснив він.

Водночас він зауважив, що потужний кіберспротив – це результат взаємодії багатьох людей і організацій, бо наші громадяни перетворилися на справжню кіберТрО.

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