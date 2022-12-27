Минулої доби російські окупанти вбили 1 цивільного, 3 особи зазнали поранень, - ОП. ІНФОГРАФІКА

Унаслідок збройної агресії Російської Федерації в Україні за минулу добу загинув 1 цивільний громадянин, зазнали поранень - 3.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії рф за 26.12.2022 (станом на 09:00 27.12.2022):



Донецька область - 2 поранених

Харківська область - 1 загиблий

Херсонська область - 1 поранений", - йдеться в повідомленні.

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