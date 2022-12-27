Росіяни змінили тактику застосування іранських дронів, - ОК "Південь"
Про це речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Гуменюк наголосила, що про зміну тактики росіян щодо використання "шахедів" свідчить те, що безпілотники з другої партії окупанти використовують не так часто, як ті, що були отримані першими.
"Вони намагаються використовувати їх для виявлення протиповітряної оборони. Перша хвиля спрямована саме на це. А потім вже йде наступна ударна хвиля", - сказала Гуменюк.
Вона уточнила, що саме масовий запуск іранських дронів, коли їх летить одразу кілька десятків, націлений на виявлення розташування українських комплексів ППО.
"Саме тому ми знову і знову наголошуємо - не треба говорити, де і коли спрацювала ППО", - сказала речниця ОК "Південь".