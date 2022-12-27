Росіяни змінили тактику застосування іранських дронів, - ОК "Південь"

Російські окупанти змінили тактику застосування іранських дронів проти України. Вони намагаються за їх допомогою, де розташована українська ППО.

Про це речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Гуменюк наголосила, що про зміну тактики росіян щодо використання "шахедів" свідчить те, що безпілотники з другої партії окупанти використовують не так часто, як ті, що були отримані першими.

"Вони намагаються використовувати їх для виявлення протиповітряної оборони. Перша хвиля спрямована саме на це. А потім вже йде наступна ударна хвиля", - сказала Гуменюк.

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Вона уточнила, що саме масовий запуск іранських дронів, коли їх летить одразу кілька десятків, націлений на виявлення розташування українських комплексів ППО.

"Саме тому ми знову і знову наголошуємо - не треба говорити, де і коли спрацювала ППО", - сказала речниця ОК "Південь".