Сьогодні у Вишгородському районі проводяться навчання для саперів, можливі звуки вибухів, - ОВА

У Вишгородському районі сьогодні, 27 грудня, проводяться навчання для саперів.

Про це повідомили в телеграм Київської ОВА, передає Цензор.НЕТ.



"Серед запланованих заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.



Тому в деяких громадах області можливо чути звуки вибухів.

Закликаємо жителів Київщини зберігати спокій та в разі повітряної тривоги негайно переходити до укриттів", - йдеться в повідомленні.

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