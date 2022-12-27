США розглядають альтернативні варіанти статусу "держава-спонсор тероризму" для РФ, - Маркарова

Ключовим пріоритетом на 2023 рік, над яким працює весь дипломатичний корпус, є надання Росії правильного статусу.

Про це в інтерв'ю Суспільному повідомила посол України в США Оксана Маркарова, інформує Цензор.НЕТ.

Вона пояснила, що існує статус, який називається країна-спонсор тероризму. Туди входять 4 країни: Північна Корея, Сирія, Куба та Іран. Маркарова пояснила, що Україна досить довгий час веде переговори з партнерами про те, що Росію необхідно додати в цей список для того, щоб "її називали правильно і щоб включились обмеження, що дозволять ще більше ізолювати РФ".

"Ми, звичайно, розуміємо, що вона не спонсор тероризму. Цей статус колись був придуманий саме для країн, які надають допомогу терористичним організаціям на їхній чи іншій території. А Росія сама терорист. Тобто це країна, у якої регулярна армія, уряд, президент, так би мовити, обраний. Вони всі військові злочинці. Вони всі займаються агресією і тероризмом. Тому одне питання - це як ми назвемо, так би мовити, Росію, інше питання - що за цією назвою стоятиме", - зазначила посол.

Вона розповіла, що один з альтернативних варіантів, які обговорювався і який ще не ухвалений, це знайти нову категорію для Росії й ухвалити новий закон в Конгресі, назвавши РФ країною-агресором, чи країною-терористом, чи країною-агресором, яка здійснює терористичні акти щодо цивільного населення.

"Це зараз в активному обговоренні. Для нас це пріоритет, бо ми хочемо перше - назвати правильно і надати оцінку законодавче і політично, а друге і найголовніше - це що ж буде в суті цих обмежень. І ми вважаємо, що мають бути максимальні обмеження, як з точки зору законодавчого забезпечення, санкцій, обмежень, контролю експортних, які не дозволять Росії продовжувати вести цю війну. Це ще все в роботі. Це ключовий пріоритет на 2023 рік", - додала вона.

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