З РФ не буде нормальних відносин протягом десятиліть, - голова оборонного комітету Бундестагу Штрак-Циммерман
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
"Для мене це новина, що він це сказав. Втім, я також думаю, що це абсолютно нереально. Ця Росія вийшла зі спільноти гуманітарних держав. Владімір Путін – воєнний злочинець, терорист, масовий вбивця" - наголосила вона.
За її словами, значна частина російського народу підтримує курс Путіна і війну проти сусідньої країни.
"Багато російських солдатів, які щодня вбивають, палять, катують і ґвалтують, також несуть відповідальність за цю війну" - додала Штрак-Циммерман.
"З Росією не буде необтяжених, нормальних відносин протягом десятиліть. Політична система в Росії повністю деградувала і має бути повністю змінена. Тому завданням наступних поколінь, якщо Росія зміниться, буде знову почати розмовляти один з одним" - наголосила вона.