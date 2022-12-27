З РФ не буде нормальних відносин протягом десятиліть, - голова оборонного комітету Бундестагу Штрак-Циммерман

Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман розкритикувала заяву канцлера Олафа Шольца про можливість відновлення економічних відносин з РФ після завершення війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Для мене це новина, що він це сказав. Втім, я також думаю, що це абсолютно нереально. Ця Росія вийшла зі спільноти гуманітарних держав. Владімір Путін – воєнний злочинець, терорист, масовий вбивця" - наголосила вона.

За її словами, значна частина російського народу підтримує курс Путіна і війну проти сусідньої країни.

"Багато російських солдатів, які щодня вбивають, палять, катують і ґвалтують, також несуть відповідальність за цю війну" - додала Штрак-Циммерман.

"З Росією не буде необтяжених, нормальних відносин протягом десятиліть. Політична система в Росії повністю деградувала і має бути повністю змінена. Тому завданням наступних поколінь, якщо Росія зміниться, буде знову почати розмовляти один з одним" - наголосила вона.

Читайте: Відмова Шольца постачати танки Україні - велика помилка, - голова оборонного комітету Бундестагу Штрак-Циммерман