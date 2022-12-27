Військовий вимагає зняти Шуляк з посади голови комітету містобудування ВР через розбірки з пораненим бійцем щодо закону 5655

Військовий вимагає зняти Олену Шуляк з посади голови парламентського комітету містобудування та інших державних посад після скандалу з її візитом у госпіталь до важкопораненого бійця, який критикував законопроєкт 5655.

Про це написав у Facebook офіцер ЗСУ Мирон Дмитрик, передає Цензор.НЕТ.

"Вже тиждень мене мучить те скотство, яке вчинила Олена Шуляк. Чекаю від президента єдино правильних кроків у цій ситуації: зняти Шуляк з посади голови партії та всіх посад у нашій державі, зокрема - з керівництва парламентського комітету з містобудування та місцевого самоврядування. Бо вона не має морального права з таким відношенням до Героїв представляти владу України!" - заявив Мирон Дмитрик.

Військовий звертає увагу, що вже тиждень немає реакції Президента на цей випадок, який набув розголосу.

"Найгірше в цій ситуації те, що більше тижня ніякої реакції немає від Верховного Головнокомандувача, який зобов'язаний захищати бійців. Як і немає реакції від справжнього єдиного лідера "Слуг", який мав би реагувати на такі, м'яко кажучи, зашквари. За "дивним" збігом - це одна людина. Президент Зеленський", - зазначив Дмитрик.

За його словами, якби такий вчинок зробив звичайний партієць, на нього навіть не звернули б уваги. Але йдеться про лідерку "Слуги народу" - "голову партії, яка володіє, по суті, монопольною владою в нашій країні".

"Я навіть боюсь уявити, який треба мати рівень, щоб прийти в шпиталь до важкопораненого Олега Симороза і принижувати бійця через його критику протягнутого "слугами" спільно з недобитками-опзжопами абсолютно лобістського і корупційного закону про містобудування. Принижувати і погрожувати в той час, коли він навіть не може встати і викинути її з палати, бо втратив ноги на війні", - наголосив офіцер.

Як повідомлялося, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк прийшла у військовий госпіталь до важкопораненого бійця Олега Симороза, який заявив у Facebook, що законопроєкт №5655 ухвалено в інтересах будівельної мафії. За словами бійця, Шуляк навіть не запитала пораненого про самопочуття, а намагалася "з’ясувати стосунки" щодо скандального законопроєкту. Пізніше Шуляк попросила вибачення через Facebook, але Симороз назвав таке вибачення "просто огидним фарсом і знущанням". Через Шуляк депутати "Слуги народу" почали покидати партію. Зокрема, заяву про вихід з партії написала народна депутатка Галина Янченко.

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