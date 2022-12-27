У Чорному морі перебувають до 10 кораблів РФ, серед яких 3 ракетоносії із 16 "Калібрами", - ВМС

Станом на 27.12.2022 у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають до 10 ворожих кораблів, із них 3 носія крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом 16 ракет.

Про це повідомляє у фейсбуці ВМС ЗС України, передає Цензор.НЕТ.

"В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 10 ворожих кораблів, з них 3 носії крилатих ракет "калібр" загальний залп – 16 ракет;

в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 1 корабля;

в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр" загальний залп – 72 ракети", - йдеться в повідомленні.

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