Російського військового на Камчатці засудили до 1 року та 8 місяців позбавлення волі за відмову воювати проти України

Військовослужбовця з Камчатки Олексія Бреусова засудили до року та восьми місяців позбавлення волі за відмову брати участь у війні проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Baza.

Проти Олексія Бреусова порушили справу за ч. 2.1 статті 332 КК РФ "Невиконання наказу".

"Судячи з матеріалів справи, 6 жовтня військовослужбовець, перебуваючи у військово-слідчому відділі СК РФ по гарнізону Петропавловськ-Камчатський, з порушенням статуту внутрішньої служби у ЗС РФ відмовився від участі у бойових діях, тим самим не виконав наказ командира військової частини. Із чим була пов'язана його відмова - невідомо", - йдеться в повідомленні.

35-й військовий гарнізонний суд засудив Бреусова до року та восьми місяців колонії-поселення. Засуджений оскаржив вирок у Тихоокеанському флотському суді.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російських солдатів, які хочуть здатися у полон, командування РФ залякує трибуналом, - Міноборони