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Російського військового на Камчатці засудили до 1 року та 8 місяців позбавлення волі за відмову воювати проти України

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Російського військового на Камчатці засудили до 1 року та 8 місяців позбавлення волі за відмову воювати проти України
Військовослужбовця з Камчатки Олексія Бреусова засудили до року та восьми місяців позбавлення волі за відмову брати участь у війні проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Baza.

Проти Олексія Бреусова порушили справу за ч. 2.1 статті 332 КК РФ "Невиконання наказу".

"Судячи з матеріалів справи, 6 жовтня військовослужбовець, перебуваючи у військово-слідчому відділі СК РФ по гарнізону Петропавловськ-Камчатський, з порушенням статуту внутрішньої служби у ЗС РФ відмовився від участі у бойових діях, тим самим не виконав наказ командира військової частини. Із чим була пов'язана його відмова - невідомо", - йдеться в повідомленні.

35-й військовий гарнізонний суд засудив Бреусова до року та восьми місяців колонії-поселення. Засуджений оскаржив вирок у Тихоокеанському флотському суді.

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Топ коментарі

  • Envoy
    Лучше макароны в тюрьме , чем опарыши в животе .
  • FT FT
    Выйдет через год будет единственным мужиком на деревне. Будет у баб на расхват. Баб с белыми жигулями будет менять как перчатки
  • Сергей Сергей b6462634
    "Судячи з матеріалів справи, 6 жовтня військовослужбовець, перебуваючи у військово-слідчому відділі СК РФ по гарнізону Петропавловськ-Камчатський, з порушенням статуту внутрішньої служби у ЗС РФ відмовився від участі у бойових діях, тим самим не виконав наказ командира військової частини. Із чим була пов'язана його відмова - невідомо", - йдеться в повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3389546

    Ну чому ж невідомо? Він просто вирішив вибрати життя, аніж смерть за якогось *****.
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