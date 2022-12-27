Після вибухів на аеродромі "Енгельс" росіяни розосередили авіацію, однак загроза масованого обстрілу не минула, - Повітряні сили
Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За його словами, на тому аеродромі все ж лишається певна кількість літаків.
"Після вчорашніх подій бачимо, що літаки там розосереджено, саме стратегічна авіація, йдеться про аеродром "Енгельс". Безумовно, там ще залишається певна кількість літаків, але чимало з них вже передислоковано на різні аеродроми, які можуть їх приймати, утримувати, обслуговувати… Після цих подій під вечір активність ворожої авіації суттєво було зменшено", - сказав Ігнат.
Водночас він наголосив, що загроза масованого ракетного обстрілу не минула, і, можливо, росіяни лише внесли певні корективи у свої плани.
"Президент і вище військове керівництво наголошують на тому, що загроза не минула, окупанти не полишили підступних своїх намірів, можливо, під новорічні свята чи на якісь інші дати, щоб все ж таки бити по нашій інфраструктурі. Тому ми повинні готуватися постійно, дотримуватися рекомендацій влади", - зазначив речник.