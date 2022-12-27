Після вибухів на аеродромі "Енгельс" росіяни розосередили авіацію, однак загроза масованого обстрілу не минула, - Повітряні сили

Росіяни розосередили літаки з аеродрому "Енгельс" після вчорашніх вибухів. Тож активність ворожої авіації під вечір була суттєво зменшена.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, на тому аеродромі все ж лишається певна кількість літаків.

"Після вчорашніх подій бачимо, що літаки там розосереджено, саме стратегічна авіація, йдеться про аеродром "Енгельс". Безумовно, там ще залишається певна кількість літаків, але чимало з них вже передислоковано на різні аеродроми, які можуть їх приймати, утримувати, обслуговувати… Після цих подій під вечір активність ворожої авіації суттєво було зменшено", - сказав Ігнат.

Водночас він наголосив, що загроза масованого ракетного обстрілу не минула, і, можливо, росіяни лише внесли певні корективи у свої плани.

"Президент і вище військове керівництво наголошують на тому, що загроза не минула, окупанти не полишили підступних своїх намірів, можливо, під новорічні свята чи на якісь інші дати, щоб все ж таки бити по нашій інфраструктурі. Тому ми повинні готуватися постійно, дотримуватися рекомендацій влади", - зазначив речник.

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