У Росії звільнили генерала ФСБ Черновольцева. Він був куратором НДІ, де розробили отруту для Навального, - ЗМІ

Начальника Науково-технічної служби (НТС) ФСБ генерал-полковника Едуарда Черновольцева, який курирував НДІ-2 ФСБ, де в таємній лабораторії розробляються отрути, відправлено у відставку.

Про це з посиланням на джерела пише російське видання Insider, інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, співробітники інституту, куратором якого був Черновольцев, брали участь в отруєнні російського опозиціонера Олексія Навального, письменника Дмитра Бикова та громадського діяча Володимира Кара-Мурзи.

Також у підпорядкуванні Черновольцева перебував 8-й Центр ФСБ (захист інформації), Центр спеціальної техніки ФСБ та Управління спеціального зв'язку ФСБ.

За офіційною версією, Черновольцева відправили на пенсію після досягнення пенсійного віку, хоча чекісту такого рівня зазвичай дають дослужити до 70 років.

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Джерело The Insider у ФСБ розповіло, що в Кремлі були вкрай незадоволені почастішанням витоків інформаційних баз даних, що дозволило журналістам публікувати свої розслідування, у тому числі про наближених до Путіна можновладців: "Ще два роки тому Едуард Володимирович присягнув запевнити керівництво країни, що перекриє все канали витоків. Але в нашій дірявій системі це практично неможливо".

Інший співробітник з ФСБ повідомив, що Черновольцев, який тривалий час жив у Києві, "дуже шкодував про початок військової операції в Україні і в компанії своїх друзів не раз говорив, що все зайшло надто далеко".

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