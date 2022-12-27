На березі Каховського водосховища в Енергодарі фіксують пересування ворожої техніки, - глава Нікопольської РВА Євтушенко

На тимчасово окупованому березі Каховського водосховища, на території захопленого Енергодара зафіксовано пересування ворожої техніки.

Про це в Телеграмі написав начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Зафіксовано пересування техніки противника на протилежному березі водосховища. Прошу жителів прибережних територій за можливості перебувати в будівлях та уникати відкритих територій", - йдеться у дописі.

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