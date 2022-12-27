Тайвань на тлі напруги з Китаєм збільшив термін військової служби

Обов’язкова військова служба на Тайвані буде збільшена з 4 місяців до 1 року. Це роблять, щоб посилити боєготовність регіону проти потенційних атак Китаю.

Зміни почнуть діяти 1 січня 2024 року, повідомила голова тайванської адміністрації Цай Інвень. Про це Цензор.НЕТ пише з посиланням на Укрінформ.

Цай Інвень також пообіцяла збільшити місячну зарплату призовників із поточної початкової зарплати в 6 510 тайванських доларів (212 доларів США) до 26 307 тайванських доларів (856 доларів США) для покриття їхніх основних щоденних витрат.

Очікується, що рішення торкнеться призовників, які народилися 1 січня 2005 року і пізніше. Зазначається, що рішення про збільшення терміну військової служби на Тайвані було ухвалено після того, як Цай Інвень провела зустрічі в Офісі глави адміністрації з високопоставленими посадовцями для обговорення економічної та національної безпеки Тайваню після місяців дискусій на тлі російського вторгнення в Україну.

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Експерти, однак, попереджають, що реалізація програми може бути складною, враховуючи брак офіцерів на Тайвані для навчання призовників, а також брак ресурсів і засобів, необхідних для розширення режимів навчання.