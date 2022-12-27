Новини • Війна

Група українських захисників загинула на території РФ під час виконання завдання. ХТО ВОНИ

82 272139
Під час виконання бойового завдання на території Росії загинули четверо українських воїнів: Юрій Горовець, Максим Михайлов, Тарас Карпюк та Богдан Лягов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новинарня".

Про "ліквідовану на кордоні з Брянською областю українську диверсійну групу" в понеділок, 26 грудня, повідомили російські пропагандисти.

Юрій Горовець народився 14 червня 1988 року.

"Пішов воювати за Україну одразу після початку російської агресії у 2014 році. Пройшов Іловайськ, боронив Маріуполь. Успішний диверсант. Це був його далеко не перший розвідувальний вихід. Як стверджують росіяни, він був керівником диверсійної групи", - зазначає видання.

Група українських захисників загинула на території РФ під час виконання завдання 01

Юрій Горовець

У лютому 2021 року активісти пікетували офіс телеканалу "НАШ", звинувачуючи його та його власника в роботі на РФ і вимагаючи закрити канал.Слідство стверджувало, що під час тих подій Горовець намагався відібрати мікрофон у репортера каналу "Наш" Олексія Пальчунова й нібито кілька разів ударив його по обличчю. У разі визнання винним йому загрожувало 5 років за ґратами.

Також читайте: Невідомі підірвали електроопори поруч із залізницею у Брянській області РФ

Речник Генштабу Андрій Ковальов розповів: "В українському націоналістичному русі – це був легендарний чоловік. Націоналіст, принциповий практикуючий православний християнин, богослов. Щоб зрозуміти рівень його віри в Бога – одна лиш ілюстрація. В середовищі практикуючих християн і патріотів, він заслужив псевдонім – "Святоша. Це свідчить про багато що".

Максим Михайлов народився 24 серпня 1990 року.

Група українських захисників загинула на території РФ під час виконання завдання 02
Група українських захисників загинула на території РФ під час виконання завдання 03

Максим Михайлов

"Максим Непийпиво був справжнім другом. Дуже колоритний, завжди у шароварах, вишиванці і з козацькою люлькою. Про те, скільки ти вбив, ворогів складатимуть легенди, як і про те скільки дівочих сердець ти розбив. Максим їздив на Кубань ще до Майдану, організовувати протести у РФ", - згадує лідер ГО "Національний спротив" Олексій Свинаренко.

Тарас Карпюк народився 30 серпня 1990 року.

Група українських захисників загинула на території РФ під час виконання завдання 04

Тарас Карпюк

Він одним з перших пішов на війну у 2014 році. Під Іловайськом у близькому контакті з ворогом його поранило. Тарас довго лікувався. Після початку повномасштабної війни пішов на фронт.

Богдан Лягов народився 11 лютого 2003 року.

Група українських захисників загинула на території РФ під час виконання завдання 05

Богдан Лягов

Згадує Богдана побратим, який служив в іншій військовій частині: "З початку війни дев’ятнадцятирічний хлопець почав воювати. Відразу зголосився в диверсійну групу. Можете уявити кількість удалих операцій з лютого… Спілкувалися з ним час від часу. Хлопець надзвичайно сміливий. Завжди викликався добровольцем. І хоча через юний вік нарікав, що часто не беруть на самі складні задачі, але Аполлон був щасливий. Його вважали геніально здібним, бо показував одні з найкращих результатів з фізичної і тактичної підготовки. Всі побратими вважали, що війна – це його поклик".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Брянській області РФ підірвали залізничну колію, яка веде до Білорусі. ФОТОрепортаж

Топ коментарі

  • Alexey Chernyavsky
    Вечная память героям!
  • Oleksandr Ivashura
    Не могли вони не прихопити бодай декількох свинособак до пекла під час сутички. Там щось інше. Мабуть втрапили на мінне поле. Мають бути представлені до Героїів України. Всі четверо.
  • Hanka Panyanka
    дуже-дуже сумно..., як завжди гинуть найкращі..., молоді, талановиті, красиві..., наша гордість й цвіт...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини