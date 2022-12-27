Маємо діяти превентивно і масовано бити по російських аеродромах, щоб ліквідувати загрозу обстрілів, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Україна має діяти на випередження, тож знищення ворожих складів чи удари по аеродромах - цілком логічний крок. Паралельно ЗСУ готують свої резерви для відбиття можливих нових наступів.

Про це заявив нардеп "Голосу", який боронить Південь, Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ.

"Україні логічно було б наносити удари удари по тих аеродромах, звідки противник запускає свої ракетоносці і наносить удари по нашій країні. Звісно, що після таких дій масовані ворожі ракетні атаки не зриваються на 100% і це лише невелика кількість носіїв. Щоб повністю ліквідувати цю загрозу потрібно масово наносити ці удари по Російській Федерації. Ми маємо діяти превентивно, але такі рішення має ухвалювати військово-політичне керівництво", - зазначив парламентар

Також за словами Костенка, сили оборони України готують резерви для відбиття можливих нових наступів ворога.

"Росіяни зараз у будь-який спосіб намагаються виграти час для того, щоб сформувати додаткові свої підрозділи. Ми робимо те саме, ми так само готуємо і про це говорив Головнокомандувач ЗСУ. Ці сили нам потрібні для того, щоб відбивати можливий наступ, де б він не був", - підсумував нардеп.

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