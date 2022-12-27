У Херсоні повністю відновлено газопостачання, - міськрада

У Херсоні наразі повністю відновлено газопостачання, а також на 83% – електропостачання, на 92% – водопостачання та на 76% – тепло.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомила Херсонська міська рада.

"Тривають роботи з відновлення критичної інфраструктури міської територіальної громади.

Відновлюється газо-, водо-, теплопостачання, а також водовідведення.



Газопостачання: м. Херсон, смт Антонівка, с-ще Молодіжне, смт Зеленівка, с. Богданівка, с. Петрівка, с-ще Сонячне, смт Наддніпрянське, с-ще Інженерне, смт Комишани, с-ще Зимівник, с-ще Благовіщенське, с-ще Приозерне, с. Степанівка, Садове, Придніпрянське, (повністю відновлено).

Електропостачання: по місту підключено 119 500 точок обліку, це 83% від всіх споживачів.



Водопостачання та водовідведення: централізоване водопостачання відновлено у всіх районах міста на 92%. Мікрорайон Карантинний острів, м-н Корабел та Антонівка без централізованого водопостачання;



Теплопостачання: по місту відновлено теплопостачання на 76%, працює 30 котелень із 37 котелень. 865 житлових будинків під'єднали", - йдеться в повідомленні.

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