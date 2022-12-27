Факти свідчать, що Путін не хоче переговорів про завершення війни, - глава МЗС Італії Таяні
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Глава МЗС Італії Антоніо Таяні висловив сумнів у готовності президента РФ Володимир Путіна вести переговори про завершення війни і зазначив, що його слова розходяться з діями.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
За словами Таяні, Путін заявляє, що хоче розпочати переговори щодо мирного врегулювання, але "факти говорять нам "ні".
"Якби ця готовність була правдивою і щирою, я вважаю, що не було б цього обстрілу напередодні Різдва. За словами Путіна не слідують факти" – сказав він.
Міністр зазначив, що підтвердженням реальної готовності російського керівництва до діалогу могло б стати рішення щодо Запорізької АЕС. Але, додав він, таких сигналів поки не надходило.
Він також підтвердив, що Італія продовжить надсилати зброю Україні.