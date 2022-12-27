Санкції проти РФ не зупинять війну, але ускладнять Путіну фінансування воєнної машини, - Боррель

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель вважає ефективними санкції, запроваджені Євросоюзом проти Росії за розв’язану нею війну, та переконаний, що їхня дія стане помітніша з часом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Його запитали, чи вважає Боррель санкції ЄС проти РФ ефективними. Він відповів ствердно.

"Санкції, у поєднанні з військовою підтримкою, міжнародним тиском та дилпоматичними зусиллями, дають свої плоди. І що більше часу минатиме, тим болючішими вони ставатимуть для керівництва у Кремлі та російської економіки", - пояснив дипломат.

Він зауважив, що головна мета санкційних обмежень - ускладнити Путіну фінансування воєнної машини РФ.

"Санкції - це не панацея, вони самі по собі не спинять війну. Це лише один з інструментів, які ми задіяли, але вже очевидно, що вони працюють і мають для Росії серйозні наслідки: російська економіка суттєво постраждала і втрачає спроможність модернізуватися", - додав Боррель.

Він зазначив, що, за прогнозами ОЕСР, економіка РФ у 2023 році скоротиться на 5,6%, найбільше серед країн Групи двадцяти; що з Росії за своїм рішенням вийшли понад 1000 міжнародних компаній, які складали близько 40% ВВП Росії і підтримували 5 млн робочих місць, а ЄС вже на 90% скоротив імпорт російської нафти і рекордно знизив залежність від російського газу.

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