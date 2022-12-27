Від початку повномасштабного вторгнення РФ Євросоюз надіслав в Україну понад 77 тис. тонн допомоги

Євросоюз від лютого надіслав в Україну понад 77 тисяч тонн допомоги, і солідарність Європи лише зростає.

Про це написала у твіттері президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Цензор.НЕТ.

"З лютого ЄС поставив в Україну понад 77 000 тонн необхідної допомоги. Вона включає життєво важливі поставки, такі як медикаменти, продовольство, обладнання для тимчасового притулку, а також протипожежні машини та мобільні госпіталі. Солідарність Європи з Україною стає лише сильнішою", - зазначила президентка Єврокомісії.

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