Сім’ю з 8 осіб розстріляли в окупованій Макіївці, загинули зокрема 4 дітей, наймолодшому був 1 рік, - росЗМІ. ВIДЕО

У тимчасово окупованій Макіївці Донецької області розстріляли сім’ю з 8 осіб, зокрема 4 дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Так зване "МВС" окупантів заявило, що 26 грудня о 21:15 до чергової частини "Червоногвардійського РВ поліції Макіївки" надійшло повідомлення про виявлення на території одного з домоволодінь трупів 8 осіб, у тому числі чотирьох неповнолітніх.

За даними росЗМІ, наймолодшому загиблому був 1 рік.

РИА новости пише, що було оголошено план "Перехоплення". Пізніше окупанти відзвітували, що затримали трьох підозрюваних.

"За підозрою у вбивстві затримано 3 раніше засуджених мешканців мікрорайону "Калінінський", вони дали свідчення. За їхніми словами, вони вчинили злочин із корисливих мотивів", - зазначає пропагандистське видання.

У "МВС ДНР" заявили, що їм може загрожувати "вища міра покарання".

Потерпілий на відео розповів, що вбили його дочку, онуку, його свата, двох дочок свата і двох онук свата. При цьому "просто розстріляли" без мети грабувати.

"Не хотіли пограбувати. Не взяли золото. Був ланцюжок золотий на дочці – ніхто не зняв. Просто розстріляли й пішли. І машину забрали", - сказав він.

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Водночас радник мера Маріуполя Петро Андрющенко вважає, що "окупанти не кажуть купу деталей".

"По-перше, вбивство мало відверто націоналістичний характер. Вбита родина - ромської національності. По-друге, всі вбиті мають кульові поранення в голову з близької дистанції. Всі публічні джерела Макеевці повідомляли (фактично прямо називали) що злочин скоєно військовими. Щодо "Вагнера" логічне припущення, але лише припущення.



Витративши майже ніч на мониторинг публічних джерел та роботи з інсайдерами з нашою командою можемо стверджувати, що дійсно вбивство мало місце та скоєно декількома нелюдьми у військовій формі. Однак, вже за багатим досвідом Маріуполя в окупації, росіяни як завжди покривають злочин росіян.



Логічно, що це лише початок. Далі не лише на окупованих територіях. Набравши на фронт нелюдів та злочинців, неонацистів та інший людський мотлох, невздовзі сама московія захлинеться від подібних насильницьких злочинів. Коли людям-соціопатам дають в руки зброю та безкарність - фінал завжди предебачуваний", - пояснив він.

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