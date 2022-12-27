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Медведєв озвучив "прогноз" на 2023 рік: Угорщина та Польща захоплять Захід України, ЄС розпадеться, а Маск стане президентом США

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Медведєв озвучив "прогноз" на 2023 рік: Угорщина та Польща захоплять Захід України, ЄС розпадеться, а Маск стане президентом США
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв зробив "футуристичний" прогноз на 2023 рік.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, багато хто робить  "найнесподіваніші та навіть найабсурдніші" прогнози, тому він хоче "внести свою лепту".

"Що може статися у 2023 році:

1. "Підвищення ціни на нафту до 150 доларів за барель і ціни газу до 5000 доларів за 1 тис. куб. м.

2. Повернення Великої Британії до Європейського Союзу.

3. Розпад Європейського Союзу після повернення Великої Британії і скасування ходіння євро як валюти колишнього ЄС.

4. Захоплення Польщею та Угорщиною західних областей колишньої України.

5. Створення Четвертого рейху на базі Німеччини і сателітів, що приєдналися до неї (Польщі, країн Прибалтики, Чехії, Словаччини, Румунії, Київської республіки та ін. маргіналів).

6.Війна між Францією і Четвертим рейхом. Поділ Європи, включно з новим розділом Польщі.

7. Відокремлення Північної Ірландії від Королівства Великої Британії та Північної Ірландії і приєднання до Республіки Ірландія.

8. Громадянська війна у США, виокремлення Каліфорнії та Техасу в самостійні держави. Створення союзної держави Техасу і Мексики. Подальша перемога Ілона Маска під час виборів президента США в частині штатів, закріплених після громадянської війни за республіканцями.

9. Перенесення всіх найбільших фондових майданчиків і фінансової активності зі США та Європи в Азію.

10. Крах Бреттон-Вудської фінансової системи, включно з крахом МВФ і Світового банку. Відмова від євро і долара як світових резервних валют. Повернення золотого стандарту. Перехід до активного використання цифрових фіатних валют", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Алекс Скела
  • FT FT
    Ето что он на дне стакана такой прогноз увидел?
  • Serhiy Talatynnik
    Да уж шут полтора метровый вангаю стал? Иди проспись придурок тебе ещё в Гаге выступать перед прокурорами
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