Медведєв озвучив "прогноз" на 2023 рік: Угорщина та Польща захоплять Захід України, ЄС розпадеться, а Маск стане президентом США
Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, багато хто робить "найнесподіваніші та навіть найабсурдніші" прогнози, тому він хоче "внести свою лепту".
"Що може статися у 2023 році:
1. "Підвищення ціни на нафту до 150 доларів за барель і ціни газу до 5000 доларів за 1 тис. куб. м.
2. Повернення Великої Британії до Європейського Союзу.
3. Розпад Європейського Союзу після повернення Великої Британії і скасування ходіння євро як валюти колишнього ЄС.
4. Захоплення Польщею та Угорщиною західних областей колишньої України.
5. Створення Четвертого рейху на базі Німеччини і сателітів, що приєдналися до неї (Польщі, країн Прибалтики, Чехії, Словаччини, Румунії, Київської республіки та ін. маргіналів).
6.Війна між Францією і Четвертим рейхом. Поділ Європи, включно з новим розділом Польщі.
7. Відокремлення Північної Ірландії від Королівства Великої Британії та Північної Ірландії і приєднання до Республіки Ірландія.
8. Громадянська війна у США, виокремлення Каліфорнії та Техасу в самостійні держави. Створення союзної держави Техасу і Мексики. Подальша перемога Ілона Маска під час виборів президента США в частині штатів, закріплених після громадянської війни за республіканцями.
9. Перенесення всіх найбільших фондових майданчиків і фінансової активності зі США та Європи в Азію.
10. Крах Бреттон-Вудської фінансової системи, включно з крахом МВФ і Світового банку. Відмова від євро і долара як світових резервних валют. Повернення золотого стандарту. Перехід до активного використання цифрових фіатних валют", - йдеться в повідомленні.