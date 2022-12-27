Ексглава МЗС Литви Лінкявічюс: Якщо Путін не повернеться до реальності, то в новій реальності нинішньої Росії вже не буде

Ексглава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс закликав президента РФ Володимира Путіна повернутися до реальності, інакше в новій реальності нинішньої Росії не буде.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Twitter.

"Якщо Путін не повернеться до реальності і якщо Росія не повернеться до реальності, то в новій реальності вже не буде нинішньої Росії. Їм потрібні переговори не про Україну, а про власну долю", - написав Лінкявічюс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потрібно постачати в Україну і танки, і літаки, і далекобійну артилерію, - ексглава МЗС Литви Лінкявічюс