Ексглава МЗС Литви Лінкявічюс: Якщо Путін не повернеться до реальності, то в новій реальності нинішньої Росії вже не буде
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Ексглава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс закликав президента РФ Володимира Путіна повернутися до реальності, інакше в новій реальності нинішньої Росії не буде.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Twitter.
"Якщо Путін не повернеться до реальності і якщо Росія не повернеться до реальності, то в новій реальності вже не буде нинішньої Росії. Їм потрібні переговори не про Україну, а про власну долю", - написав Лінкявічюс.