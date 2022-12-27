"Незрозуміло, чи буде колись переможець у війні" РФ проти України, - міністр оборони Австрії Таннер

Міністерка оборони Австрії Клаудія Таннер не певна, що у війні, яку Росія веде на території України, "буде колись переможець".

Про це вона заявила Welt, відповідаючи на питання про перспективи деокупації усієї української території, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Глава австрійського оборонного відомства сказала, що "поділяє" думку топгенерала армії США Марка Міллі, який заявив раніше, що Україна нібито не зможе виграти війну у найближчому майбутньому, тобто звільнити всі захоплені росіянами землі.

"Боєздатність України недооцінювали на початку цієї війни, й сьогодні, після понад 10 місяців, все ще часто недооцінюють. Однак Москва має величезні запаси засобів та солдатів. На щастя, Україна досягла дуже важливих успіхів, але їй потрібно захищати величезну територію", - сказала вона.

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Таннер вважає важливим, щоб "на фоні йшли переговори та щоб увага все більше поверталася до дипломатії".

"Але серед деяких держав ЄС існує думка, що Україна, як суверенна держава, сама вирішує, коли розпочинати переговори і якою має бути мета цих переговорів. З іншого боку, Захід, який місяцями підтримує Україну зброєю та мільярдами, повинен працювати з Києвом, щоб з'ясувати, коли буде досягнуто межі цієї війни та коли має сенс розпочинати переговори у відповідній формі", - сказала вона.

Вона назвала це "важким питанням", над яким, однак, "ми маємо зараз більше думати".

Топчиновниця Австрії додала, що "не можна забувати про високі ціни на енергоносії - наслідок війни Путіна проти України, яку люди на Заході все частіше вважають обтяжливою".

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Таннер нагадала, що Австрія - "нейтральна країна", яка не допомагає Україні озброєнням та боєприпасами, але дає польові рентген-апарати, каски та обігрівачі, "що не менш важливе".