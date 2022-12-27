Маск відповів на "прогнози" Медведєва: Найабсурдніші, які я коли-небудь чув, дивовижна необізнаність

Мільярдер Ілон Маск прокоментував "футуристичний прогноз" заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Це, безумовно, найабсурдніші прогнози, які я коли-небудь чув, і водночас вони демонструють дивовижно недостатню обізнаність щодо прогресу штучного інтелекту та сталої енергетики", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв зробив "футуристичний" прогноз на 2023 рік. У ньому він зокрема заявив, що ЄС розпадеться, Угорщина та Польща захоплять Захід України, а Маск стане президентом США.

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