Маск відповів на "прогнози" Медведєва: Найабсурдніші, які я коли-небудь чув, дивовижна необізнаність
17 50867
Мільярдер Ілон Маск прокоментував "футуристичний прогноз" заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва.
Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Це, безумовно, найабсурдніші прогнози, які я коли-небудь чув, і водночас вони демонструють дивовижно недостатню обізнаність щодо прогресу штучного інтелекту та сталої енергетики", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв зробив "футуристичний" прогноз на 2023 рік. У ньому він зокрема заявив, що ЄС розпадеться, Угорщина та Польща захоплять Захід України, а Маск стане президентом США.