У портах України арештовано майно російського олігарха Усманова на 2 млрд грн, яке він хотів передати на потреби ЗС РФ, - СБУ

Служба безпеки продовжує виявляти і блокувати активи представників прокремлівських корпорацій, які причетні до фінансування війни проти України. У результаті слідчо-оперативних дій спільно з детективами БЕБ встановлено місцезнаходження підпільних складів РФ, де зберігали понад 160 тис. тонн української залізної руди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, приховану сировину виявлено на території декількох морських портів України.

Загальна вартість вилучених корисних копалин становить майже 2 млрд грн.

Встановлено, що знайдена партія залізної руди належить компанії російського олігарха, який входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва Кремля Алішера Усманова.

Після 24 лютого цього року на нього накладено санкції РНБО України, США та Євросоюзу.

"За оперативною інформацією, приховану сировину представники країни-агресора намагались нелегально переправити морськими суднами на територію Росії. Після цього корисні копалини планували передати на потреби металургійної галузі та воєнно-промислового комплексу РФ для забезпечення потреб російських окупаційних угруповань", - йдеться у повідомленні.

Втім, співробітники СБУ зірвали ці плани Москви.

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За матеріалами Служби безпеки, на вилучене майно накладено арешт та вирішується питання щодо його передачі до Національне агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Тривають комплексні заходи для виявлення всіх прихованих активів російських олігархів, причетних до підготовки і проведення повномасштабної агресії проти України.

Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ спільно з детективами Бюро економічної безпеки за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

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