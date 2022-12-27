У портах України арештовано майно російського олігарха Усманова на 2 млрд грн, яке він хотів передати на потреби ЗС РФ, - СБУ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, приховану сировину виявлено на території декількох морських портів України.
Загальна вартість вилучених корисних копалин становить майже 2 млрд грн.
Встановлено, що знайдена партія залізної руди належить компанії російського олігарха, який входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва Кремля Алішера Усманова.
Після 24 лютого цього року на нього накладено санкції РНБО України, США та Євросоюзу.
"За оперативною інформацією, приховану сировину представники країни-агресора намагались нелегально переправити морськими суднами на територію Росії. Після цього корисні копалини планували передати на потреби металургійної галузі та воєнно-промислового комплексу РФ для забезпечення потреб російських окупаційних угруповань", - йдеться у повідомленні.
Втім, співробітники СБУ зірвали ці плани Москви.
За матеріалами Служби безпеки, на вилучене майно накладено арешт та вирішується питання щодо його передачі до Національне агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
Тривають комплексні заходи для виявлення всіх прихованих активів російських олігархів, причетних до підготовки і проведення повномасштабної агресії проти України.
Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ спільно з детективами Бюро економічної безпеки за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.