Швеція додатково виділила на підтримку оборони України понад $19 млн

Королівство Швеція додатково виділило на підтримку оборони України майже 19,2 млн доларів, кошти планується використати для зміцнення військового потенціалу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі Міністерство оборони України.

"Швеція додатково виділила на підтримку оборони України майже $19,2 млн (200 млн шведських крон)", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, кошти будуть спрямовані у Міжнародний фонд підтримки України під керівництвом Великої Британії і використані для зміцнення військового потенціалу України.



"Свобода і незалежність українського народу є передумовою безпечної та захищеної Європи", - зазначив прем’єр-міністр Королівства Швеції Ульф Крістерссон



"Швеція пишається тим, що підтримує наших українських друзів. Це важливо і для України, і для Європи, і для світу в цілому. З Різдвом Христовим, дорогі друзі! Цього року, в Посольстві Швеції ми бажаємо лише одного - щоб в Україні настав мир. Наша підтримка України залишається непохитною. Ми будемо продовжувати підтримувати вас стільки, скільки буде потрібно", - заявили в Посольстві Королівства Швеції в Україні.

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