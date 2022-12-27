За 11 місяців виробництво металургійної продукції обвалилося на 70%

В Україні пришвидшилося падіння виробництва як сталі, так і залізної руди. За підсумками 11 місяців 2022 року виробництво чавуну обвалилося на 68,4%, сталі – на 68,6%, а прокату – на 70,1%. Ще гірша ситуація у листопаді: тоді було вироблено лише 313 тис. т сталі - це на 82% менше, ніж за аналогічний період 2021-го. Щомісячне виробництво залізорудної продукції восени впало більш ніж на 90% порівняно з довоєнним часом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише ГМК Центр.

Експерти Центру зазначають: на проблеми у металургійному секторі вплинули проблеми з логістикою, перебої з постачанням електроенергії та падіння цін на продукцію на світових ринках.

Зокрема, через блокування морських портів українські виробники втратили доступ до частини ринків, а логістичні послуги виросли у ціні в 3-4 рази, що зробило українську продукцію неконкурентоздатною.

"До повномасштабного вторгнення РФ 60% залізної руди, 80% чавуну і сталевої продукції експортувалося через морські порти. З початком бойових дій українські порти заблоковані військовим флотом росіян, і основним шляхом експорту став залізничний транспорт. Водночас, з травня по вересень 2022 року "Укрзалізниця" запроваджувала 16 конвенцій на перевезення продукції ГМК, з метою зменшити черги на кордоні. Окрім того, з 1 липня поточного року залізничний оператор підвищив тарифи на вантажоперевезення на 70%, що стало вагомим чинником зростання логістичних витрат. У підсумку металургійні підприємства повідомляють про зростання витрат на транспортування продукції залізничним транспортом в Європу більше, ніж у 4 рази у порівнянні з довоєнним часом", - вказують аналітики.

Крім того, руйнування енергетичної інфраструктури через ракетні обстріли росіян спричинює відключення від електропостачання металургійних і гірничовидобувних підприємств. Так, 24 листопада ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" оголосив про критичне обмеження споживання електроенергії та тимчасову зупинку більшості виробничих процесів до стабілізації енергозабезпечення в країні. А компанія Ferrexpo повідомила, що за підсумками жовтня-грудня 2022 року скоротила виробництво окатишів на 64,2% через вимушену зупинку потужностей внаслідок перебоїв з електропостачанням.

"Наразі існує ризик повного зупинення виробництва у галузі, що може призвести до гуманітарної катастрофи у регіонах, де працюють підприємства ГМК. У разі енергетичного колапсу, за оцінками GMK Center, у 2023 році виробництво залізорудної продукції може впасти на 88% у порівнянні з 2022-м, але у разі стабілізації енергосистеми темпи падіння можуть сповільнитися до 58%", - вказують аналітики.

Вочевидь, за підсумками 2022 року український ГМК покаже суттєве падіння виробництва та експорту. А результати роботи у 2023 напряму залежатимуть від вирішення проблем з енергопостачанням, аби підприємства могли отримувати такі обсяги електроенергії, які дали б змогу відновлювати виробництво, а також вирішення логістичних питань, зокрема, розблокування морських портів для експорту металургійної продукції.

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