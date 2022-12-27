"Слузі народу" Камельчуку повідомлено про підозру: не задекларував орендовану квартиру в центрі Києва, - САП

Антикорупційні органи повідомили про підозру у навмисному внесенні недостовірних відомостей до щорічної декларації народному депутату України.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

У повідомленні не вказано ім’я депутата. За даними агентства Інтерфакс-Україна, це "слуга народу" Юрій Камельчук.

"27 грудня 2022 року на виконання доручення керівника САП прокурор за участю детектива НАБУ повідомив про підозру чинному народному депутату за ч. 1 ст. 366-2 КК України (у редакції закону України від 04.12.2020 №1074-ІХ) - умисне внесення завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2020 рік", - йдеться у повідомленні САП.

За інформацією прокуратури, встановлено, що у декларації за 2020 рік нардеп не зазначив квартиру на столичному Печерську вартістю понад 3,6 млн грн, яка перебувала в оренді з жовтня 2019 року до жовтня 2021 року для проживання в Києві.

Також дивіться: "Що це за херня? - Хєрня тут в залі сидить": нардепи Сюмар (ЄС) і "слуга народу" Камельчук посварились через телемарафон. ВIДЕО

Також, як зазначається у повідомленні, народний обранець не зазначив непогашене кредитне зобов'язання перед банківською установою на загальну суму понад 48,8 тис. доларів.

"Зважаючи на те, що кредитна заборгованість перевищувала 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, ці відомості підлягали обов'язковому внесенню до декларації", - зазначається в повідомленні. Розслідування розпочато за матеріалами НАЗК.

Також читайте: Голова партії "Слуга народу" Шуляк про скандальний візит до важкопораненого воїна Симороза: "Якщо якісь мої вчинки або слова чимось образили бійця, я прошу вибачення"

Камельчук - вже третій "слуга народу", якому протягом грудня повідомляють про підозру в недостовірному декларуванні. 14 грудня таку підозру отримав Володимир Гевко, а 15 грудня - Максим Пашковський.