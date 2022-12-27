Якщо Саакашвілі помре у в’язниці, Грузію не візьмуть до ЄС, - депутат Європарламенту Саріуш-Вольський

Вступ Грузії до Євросоюзу напряму пов’язаний зі справою колишнього президента цієї країни, громадянина України Михеїла Саакашвілі.

Про це заявив польський дипломат і депутат Європарламенту Яцек Саріуш-Вольський, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Грузия Online".

"Паралелі між справою Саакашвілі та вступом Грузії до Євросоюзу мають фундаментальне значення. Вони нероздільні. Європарламент ніколи не підтримає вступ Грузії до Євросоюзу, якщо експрезидент помре у в'язниці", - заявив Яцек-Вольський.

Нагадаємо, 20 листопада адвокат Саакашвілі заявив, що його клієнта отруїли після арешту. Пенітенціарна служба Грузії твердить, що не бачила жодних доказів отруєння. Після цього адвокат надав висновок американського лікаря, який проаналізував зразки волосся та нігтів Саакашвілі. Висновок підтверджує, що у експрезидента - отруєння важкими металами і залежність від медичних препаратів.

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Президент України Володимир Зеленський просить Грузію відпустити Саакашвілі на лікування за кордон.