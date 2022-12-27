Лукашенко і Путін зустрілися в музеї

Російський і білоруський диктатори Володимир Путін та Олександр Лукашенко провели зустріч в Російському музеї в Санкт-Петербурзі. Це десята їхня зустріч від початку року.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.

Путін та Лукашенко провели переговори під картинами в одному із залів Російського музею.

Путін назвав це "спілкуванням у красивих інтер’єрах". Також у музеї був організований робочий сніданок.

За словами Олександра Лукашенка, він напередодні пізно ввечері обговорив з президентом Росії багато питань, і "багато крапок над "і" були розставлені".

"Ми продовжуємо наш мінський діалог, він стосувався переважно економіки", - цитує Лукашенка російський "Інтерфакс".

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Як написав Telegram-канал "Пул Первого", близький до пресслужби Лукашенка, лідерам країн СНД на неформальному саміті у Санкт-Петербурзі подарували "клубні персні" з новорічними привітаннями, спеціально підготовлені до зустрічі.

У зустрічі в Петербурзі брали участь, крім Лукашенка і Путіна, лідери Азербайджану, Киргизстану, Таджкистану, Туркменістану, Узбекистану, Казахстану і Вірменії.