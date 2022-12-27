Лукашенко і Путін зустрілися в музеї
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.
Путін та Лукашенко провели переговори під картинами в одному із залів Російського музею.
Путін назвав це "спілкуванням у красивих інтер’єрах". Також у музеї був організований робочий сніданок.
За словами Олександра Лукашенка, він напередодні пізно ввечері обговорив з президентом Росії багато питань, і "багато крапок над "і" були розставлені".
"Ми продовжуємо наш мінський діалог, він стосувався переважно економіки", - цитує Лукашенка російський "Інтерфакс".
Як написав Telegram-канал "Пул Первого", близький до пресслужби Лукашенка, лідерам країн СНД на неформальному саміті у Санкт-Петербурзі подарували "клубні персні" з новорічними привітаннями, спеціально підготовлені до зустрічі.
У зустрічі в Петербурзі брали участь, крім Лукашенка і Путіна, лідери Азербайджану, Киргизстану, Таджкистану, Туркменістану, Узбекистану, Казахстану і Вірменії.