Єрмак впливає на всі органи влади в Україні, він залучений у всі можливі питання внутрішньої та зовнішньої політики, - ЗМІ

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак залучений у всі можливі питання внутрішньої та зовнішньої політики України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі УП.

У матеріалі зазначається, що вплив Єрмака неможливо порівняти з жодним його попередником.

"Ні Дмитро Табачник за часів Кучми, ні Віктор Балога за часів Ющенка, ні Сергій Льовочкін за часів Януковича – і близько не могли впливати на той масштаб проблем, якими нині займається Єрмак. Чинний голова ОПУ залучений у всі можливі питання внутрішньої та зовнішньої політики, курує надскладні процеси типу отримання безпекових гарантій Україною", - пише видання.

За даними УП, Єрмак займається міжнародними переговорами, санкціями, обміном полонених, регулярними контактами з радником Байдена Джеком Салліваном, внутрішньою політикою, розстановкою кадрів на найвищі посади та навіть протягує на посаду посла колишню сексологиню без дипломатичного досвіду.

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"Ви думаєте, Кулеба – міністр закордонних справ? Телефон Єрмака – от Міністерство закордонних справ", - кажуть співрозмовники видання на Банковій.

"В Україні не залишилося жодного органу влади, на який би не зміг впливати Єрмак. ... При цьому в українському законодавстві немає жодного документа, який би давав право голові ОПУ впливати на чиновників за межами Офісу. На своїй посаді Єрмак зумів так вибудувати позиціонування і близькість із президентом, що політичний клас сприймає їх як одне ціле. Те, що голова ОП залишився поруч із президентом у час війни, ще більше їх зблизило.

Водночас пов'язаність із Зеленським не передає голові ОПУ великих симпатій з боку пересічних українців. До Андрія Єрмака пристає навіть найдрібніший негатив. Як наслідок, попри нечуваний вплив і широту контактів, уявити будь-яке самостійне політичне майбутнє глави ОП без Зеленського надзвичайно складно. Хоча в українській політиці ще важче передбачити щось напевне", - підсумували автори матеріалу.

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