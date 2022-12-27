Конституційний Суд України визнав правомірним перейменування УПЦ МП

Тепер церкву планують перейменувати на Російську православну церкву в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє КСУ.

У вівторок, 27 грудня, на пленарному засіданні КСУ ухвалив Рішення у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України Закону України "Про внесення зміни до статті 12 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" щодо назви релігійних організацій (об’єднань), які входять до структури (є частиною) релігійної організації (об’єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України"( справа щодо повної назви релігійних організацій).

Конституційний Суд України оспорюваний Закон визнав таким, що відповідає Конституції України.

Також читайте: Церкві окупанта не місце в Україні, - Порошенко закликає владу привести українське Православ’я у відповідність до Томосу

Зазначається, що ухвалений Закон зобов’язав релігійні об’єднання відображати належність до релігійної організації (об’єднання) за межами України, до якої вона входить, шляхом обов’язкового відтворення у своїй назві повної статутної назви такої релігійної організації. Також цей Закон установив обмеження в умовах війни доступу священнослужителів, релігійних проповідників, наставників релігійних організацій, керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України у частини, з’єднання Збройних Сил України та інших військових формувань України у місцях їхньої дислокації або інших військових формувань України у місцях їхньої дислокації або інших обмежень, передбачених Законом.

Ухвалюючи Рішення, Конституційний Суд України врахував рішення Європейського Суду з прав людини у справі Ільїн та інші проти України, де зокрема зазначено: "сам факт того, що держава вимагає від релігійної організації, що бажає бути зареєстрованою, узяти назву, яка унеможливлює введення в оману вірян та суспільство загалом і завдяки якій є можливим її відрізняти від уже наявних організацій, у принципі, можна вважати виправданим обмеженням її права вільно обирати свою назву".

Також зазначається, що текст Рішення та його резюме буде оприлюднено на офіційному вебсайті Конституційного Суду 28 грудня 2022 року.

Крім цього, у середу, 28 грудня, о 9.30 відбудеться брифінг суддів-доповідачів у цій справі, де повідомлять деталі ухваленого рішення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада ухвалить законопроєкт про заборону релігійної організації, яка загрожує безпеці України, - Стефанчук

Як відомо, сам законопроєкт Верховна Рада ухвалила ще 4 роки тому, однак він до цього часу не набув чинності, бо тоді Опозиційний блок подав заяву до Конституційного Суду, що нібито документ не правомірний. Відтоді засідання щодо цієї справи не було.

Нагадаємо, нещодавно Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Павло закликав президента Володимира Зеленського не забирати в УПЦ МП храми на території лаври, які були в неї в оренді.

З середини листопада СБУ проводить обшуки в єпархіях УПЦ МП. Правоохоронці кажуть, що знаходять там заборонені предмети (зазвичай це російська література та російські настанови), іноземних громадян, які переховуються, зброю, диверсантів, а також допитують священнослужителів.

РНБО після численних випадків виявлення на обʼєктах УПЦ (МП) кремлівських агіток і поширення серед вірян антиукраїнських наративів ініціювала заборонення повʼязаних із Росією релігійних організацій. Також складено два санкційних списки проти повʼязаних з цією церквою осіб.

2 грудня санкції застосували, зокрема, проти намісника Києво-Печерської Лаври Павла і ексдепутата Вадима Новінського, а також іще восьми церковних діячів. 11 грудня – проти митрополита Бориспільського і Броварського Антонія, в миру – Івана Паканича, керуючого справами Української православної церкви, члена Міжсоборної присутності Російської православної церкви. У тому ж списку – ще шестеро людей.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що проти діячів УПЦ МП, яких викрито або буде викрито в роботі на Росію, вживатимуться відповідні заходи.