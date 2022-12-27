Україна повернула тіла 42 полеглих захисників

В Україні продовжують повертати додому тіла Героїв, які загинули в бою з російськими окупантами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

"Офіс Уповноваженого зі зниклих безвісти спільно з силовими структурами продовжують повертати додому Героїв, які віддали своє життя за Україну. Сьогодні відбулася чергова передача тіл – доставили 42 загиблих. Загалом Уповноваженому зі зниклих безвісти від моменту його призначення вдалося повернути додому тіла 869 захисників", - йдеться в повідомленні.

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