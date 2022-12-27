Вибухи на аеродромах можуть ускладнити для Росії удари по енергосистемі України, - NYT
Про це пише The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
Поки українські удари по аеродромах в серці Росії, нібито не завдали значної шкоди, зазначає видання. Але ці атаки змусили Росію перемістити літаки далі на схід, що потенційно ускладнило терористичну кампанію з завдавання ударів крилатими ракетами по енергосистемі України.
NYT зауважує, що Росія запускає крилаті ракети з бомбардувальників, які злітають із постраждалих аеродромів. Більш того, вибухи на російських аеродромах потенційно можуть знищити ракети на землі до того, як вони зможуть бути розгорнуті.
Враховуючи широко поширену в Києві серед чиновників і цивільних думку про те, що Росія не може зробити Україні більше, ніж вона вже робить, якщо не брати до уваги ядерної інтенсифікації, привабливість знищення ракетного потенціалу РФ на її ж території переважує будь-які ескалаційні побоювання.
Військовий експерт Сергій Грабський зазначив, що українські військові без коливань завдають ударів по аеродромах, паливних сховищах і складах з боєприпасами, які є законними військовими цілями.
Завдавання ударів по об'єктах у Криму і транскордонні артилерійські дуелі стали звичайною справою, оскільки війна наблизилася до Росії і тимчасово окупованого півострова. "Ніякої реакції. Чому? Тому що у росіян просто немає для цього можливостей", - зазначає Грабський.
NYT зазначає, що дальні удари України збіглися зі скороченням у Росії запасів крилатих і тактичних балістичних ракет.