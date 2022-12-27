У Миколаївській області вибухнула міна, яку прибило до берега
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На Миколаївщині в районі села Коблеве вибухнула морська міна, яку прибило до берега.
Про це повідомив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Ворожу міну виявили поліцейські сьогодні у Коблевому. До берега її прибило через шторм, і вона вибухнула. На щастя, обійшлося без потерпілих", - написав Шайхет.
Також він додав, що таких небезпечних предметів дуже багато, тому треба бути пильними та не наражати себе та своїх близьких на небезпеку.