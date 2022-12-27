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Близько тисячі кримських татар виїхали до Туреччини після того, як Росія оголосила мобілізацію, - Анкара

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Близько тисячі кримських татар виїхали до Туреччини після того, як Росія оголосила мобілізацію, - Анкара
Після оголошення Росією мобілізації, в тому числі і на території окупованого Криму, з півострову до Туреччини виїхали близько тисячі кримських татар.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Туреччини Ясін Серім, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Представництво президента України в АРК.

"Пан Серім зазначив зокрема, що з початку оголошення злочинної мобілізації на території РФ та окупованого Криму до Туреччини вимушено виїхали близько 1000 кримських татар", - йдеться у повідомленні.

Постійна представниця Таміла Ташева зустрілася із заступником міністра в рамках візиту до Туреччини. Вона закликала підтримати "формулу миру", запропоновану президентом України Володимиром Зеленським.

Також сторони обговорили проблему політичних в’язнів. Ця тема залишається на порядку денному для Туреччини в рамках її контактів із РФ.

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Топ коментарі

  • Serhiy Talatynnik
    Ці *************** де завгодно.
  • Підлога Маккартні
    Крым переименовать в Симферопольскую область, а город севаШтополь в районный центр!!!
  • три - пятнадцать
    близько 7 мілліонів українців після ***** виїхали за кордон - в більшості жінкі і діти...
    це покоління - повернуться?
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