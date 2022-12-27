Якщо США припинять давати Україні гроші та зброю, то війна припиниться, - Орбан
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це він заявив у різдвяному інтерв’ю.
За його словами, цей рік був найнебезпечнішим за останні тридцять років. А Угорщина зіткнулася з небезпекою бути втягнутою у війну в Україні, водночас зростання цін на енергоносії також штовхає країну в небезпечному напрямку.
Орбан підтвердив позицію Угорщини, що у війні необхідне припинення вогню, а потім мирні переговори.
"Україна може продовжувати воювати тільки до тих пір, поки США підтримують їх грошима і зброєю. Якщо американці хочуть миру, то мир буде" - заявив він.
Щодо позиції Угорщини він зазначив, що Угорщина є "проугорською".
"Наша відповідь на питання, чи ми знаходимося на хорошій чи поганій стороні історії, полягає в тому, що ми знаходимося на угорській стороні історії. ... Ми підтримуємо і допомагаємо Україні, ми зацікавлені у виживанні суверенної України, і ми зацікавлені в тому, щоб Росія не становила загрози безпеці Європи. Але ми не зацікавлені в тому, щоб здати всі наші економічні відносини з Росією", - підсумував Орбан.