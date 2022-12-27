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Терехов сплатив штраф за використання російської мови під час звернень до громадян

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Терехов сплатив штраф за використання російської мови під час звернень до громадян
Мер Харкова заплатив 3400 грн штрафу за порушення мовного закону.

Про це повідомила заступниця міського голови Харкова Тетяна Чечетова-Терашвілі у відповіді на запит Суспільне Харків, передає Цензор.НЕТ.

Штраф Терехов сплатив 2 грудня, сказано у відповіді.

Тетяна Чечетова-Терашвілі зазначила, що Ігор Терехов добровільно сплатив штраф згідно з постановою про адміністративне правопорушення.

Суму стягнення у міськраді не зазначили, але міський голова мав сплатити 3400 гривень.

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Нагадаємо, що у листопаді Терехова оштрафували за використання російської мови в ефірі телемарафону "Єдині новини". Після цього мер Харкова повідомив, що спілкуватиметься на марафоні українською, а до харків'ян звертатиметься російською та того ж дня, коли виписали штраф, записав звернення до харків'ян російською.

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Топ коментарі

  • Павло Макаренко b98a634b
    Терехов привселюдно повідомив,що скоїть правопорушення повторно,й зробив це.
    Мав би вже по ККУ проходити.
  • Юрий Коленбетов
    Не кажіть дурні, це не заслуга Терехова, чи любого мера українського міста.
  • Ivan Ivanov 036c97a9
    Нічого дивного. Достойний спадкоємець та послідовник здохнувшого гепи...
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