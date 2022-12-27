Росіяни обстріляли окуповані Олешки на Херсонщині. Поранено 5 осіб, є загиблий, - мер Рищук
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Російські загарбники обстріляли тимчасово окуповані Олешки на Херсонщині, внаслідок чого загинула людина, а 5 осіб дістали поранення.
Про це повідомив міський голова Євген Рищук, інформує Цензор.НЕТ.
"В результаті обстрілів окупантами міста Олешки. Повибивало вікна в багатоповерхівці ЖИТЛОСЕЛИЩЕ 5А", - йдеться в повідомленні.
За словами, внаслідок обстрілу окупантів 5 осіб дістали поранення, також є загиблий.