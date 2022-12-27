Росіяни обстріляли окуповані Олешки на Херсонщині. Поранено 5 осіб, є загиблий, - мер Рищук

Російські загарбники обстріляли тимчасово окуповані Олешки на Херсонщині, внаслідок чого загинула людина, а 5 осіб дістали поранення.