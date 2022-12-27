Новини • Війна

Росіяни обстріляли окуповані Олешки на Херсонщині. Поранено 5 осіб, є загиблий, - мер Рищук

1 6782
Росіяни обстріляли окуповані Олешки на Херсонщині. Поранено 5 осіб, є загиблий, - мер Рищук
Російські загарбники обстріляли тимчасово окуповані Олешки на Херсонщині, внаслідок чого загинула людина, а 5 осіб дістали поранення.

Про це повідомив міський голова Євген Рищук, інформує Цензор.НЕТ.

"В результаті обстрілів окупантами міста Олешки. Повибивало вікна в багатоповерхівці ЖИТЛОСЕЛИЩЕ 5А", - йдеться в повідомленні.

За словами, внаслідок обстрілу окупантів 5 осіб дістали поранення, також є загиблий.

Також читайте: Рашисти 40 разів обстріляли Херсонщину, у обласному центрі поцілили у завод та багатоповерхівки, - ОВА

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

ТОП-новини

всі новини