Створення необхідного наступального угруповання у Білорусі не спостерігається, - ДПСУ

Прикордонники наразі не відмічають створення у білорусі наступального угруповання, яке було б готове станом на зараз здійснити вторгнення з території рб.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Створення необхідного наступального угруповання, яке б було готове станом на зараз здійснити вторгнення з території Білорусі, не відмічається. Білорусь та Росія постійно нагнітають ситуацію ... шляхом демонстрації спільних заходів підготовки військових підрозділів, в т.ч. маневрами з переміщення техніки, перевірки боєготовності військ і продовженням нарощування регіонального угруповання військ так званої союзної держави. Проте їхній чисельний склад не змінюється, як і характер дій. Підрозділи міняються на ротаційній основі", - пояснив він.

За словами Демченка, прикордонні підрозділи й інші складові Сил оборони України, які посилюють кордон із Білоруссю, готові до будь-якого розвитку подій.

Також, додав він, ДПСУ наростила оборонні позиції по лінії державного рубежу та прикордонню, роботи з інженерно-фортифікаційного укріплення тривають.

Демченко наголосив, що підрозділи Сил оборони постійно відпрацьовують заходи взаємодії. Проводиться мінування території, посилюється система відеоспостереження та дистанційного контролю, для моніторингу використовуються безпілотники. Такі заходи відбуваються на всій протяжності кордону з Білоруссю, від Волині до Чернігівської області.

"Україна добре розуміє, що Росія всіляко намагається втягнути Білорусь у відкриту війну або може спробувати використати цей напрямок для повторного вторгнення", - підсумував речник ДПСУ.

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