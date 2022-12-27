Перебуваємо в щоденній готовності до нових масованих обстрілів, - Шмигаль

Росія готується продовжити атаки на українську енергосистему.

Про це сьогодні під час засідання Кабміну повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Тож перебуваємо в щоденній готовності до нових масованих обстрілів. Це може статися будь-коли: сьогодні, завтра чи навіть напередодні Нового року. Хочу підкреслити: у разі відсутності обстрілів новорічні свята пройдуть без аварійних відключень", - зазначив прем'єр.

За його словами, ворог прагне не лише вивести з ладу чергову підстанцію чи лінію електропередач.

"Він передусім націлений сіяти страх та паніку. Але йому це не вдасться. Ми віримо в себе, в нашу армію, в наших енергетиків, в наших партнерів. Ми вистоїмо, бо єдині, сильні та мотивовані боротися за рідну землю", - додає Шмигаль.

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