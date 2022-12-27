За державну зраду судитимуть ексначальника херсонської колонії, який забезпечував окупантів житлом та меддопомогою

Прокурори Херсонської обласної прокуратури у порядку спеціального досудового розслідування скерували до суду обвинувальний акт стосовно ексначальника херсонської виправної колонії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, з перших днів окупації Херсонщини обвинувачений перейшов на бік ворога. Він розпорядився надати безперешкодний доступ на територію очолюваної ним державної установи військовослужбовцям збройних сил РФ.

Там він забезпечував їм місця відпочинку і отримання медичної допомоги.

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Також, сприяючи окупаційним військам, обвинувачений залучав засуджених до проведення ремонтних робіт ворожої техніки. Використовуючи службові зв’язки, чоловік схиляв інших посадових осіб Херсонської області до співпраці з представниками країни-агресора.

Як зазначається, згодом експосадовець добровільно обійняв посаду так званого "начальника" у незаконно створеному окупаційною владою органі - "Управлении службы исполнения наказаний по Херсонской области".

Ексначальнику колонії інкримінують вчинення державної зради в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Досудове розслідування здійснювалось слідчими ДБР.

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