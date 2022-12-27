В Україні спростили будівництво повітряних ліній електропередач і підстанцій, - Шмигаль
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Будівництво повітряних ліній електропередач і підстанцій спрощено, рішення виправдане в екстремальних умовах повномасштабної війни.
Про це заявив глава уряду Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
"Щоб швидше відновити енергосистему, ухвалюємо сьогодні рішення про спрощення будівництва повітряних ліній електропередач і підстанцій. На час воєнного стану знімаємо вимогу проведення оцінки впливу на довкілля щодо таких об’єктів", - зазначив прем'єр.
За словами Шмигаля, цей крок виправданий в екстремальних умовах повномасштабної війни, яку РФ веде проти України.