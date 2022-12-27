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В Україні спростили будівництво повітряних ліній електропередач і підстанцій, - Шмигаль

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В Україні спростили будівництво повітряних ліній електропередач і підстанцій, - Шмигаль
Будівництво повітряних ліній електропередач і підстанцій спрощено, рішення виправдане в екстремальних умовах повномасштабної війни.

Про це заявив глава уряду Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Щоб швидше відновити енергосистему, ухвалюємо сьогодні рішення про спрощення будівництва повітряних ліній електропередач і підстанцій. На час воєнного стану знімаємо вимогу проведення оцінки впливу на довкілля щодо таких об’єктів", - зазначив прем'єр.

За словами Шмигаля, цей крок виправданий в екстремальних умовах повномасштабної війни, яку РФ веде проти України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перебуваємо в щоденній готовності до нових масованих обстрілів, - Шмигаль

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    ЛЭП никак не влияет на довкилля. Ох уж эти ****** чинуши. везде хотят денег поиметь на шару!!!
  • Serg Sergeev
    А теперь тупой вопрос.....
    Какие линии более уязвимы для атак рашки - воздушные или подземные?
    И почему после разрушений воздушных мы как идиоты на те же грабли?
  • Занадто щирий Українець
    Наче як під землю тікати потрібно... а вони ще прапорці розставити хочуть..
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