Сьогодні повернули в мережу два блоки ТЕС, стежимо, аби вимкнення були справедливими, - Шмигаль про ситуацію в енергетиці

Сьогодні після аварійно-відновлювальних робіт вдалося повернути в мережу два блоки теплових електростанцій.

Про це повідомив сьогодні під час засідання Кабміну прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Триває процес відновлення інфраструктури, зростає кількість споживачів, яким хоча б частково відновлено споживання. Діє відпрацьований алгоритм пріоритетності заживлення споживачів. На першому місці - критична інфраструктура, на другому - ВПК, на третьому - важливі виробництва, на четвертому - житловий фонд", - інформує прем'єр.

"Стежимо за тим, аби вимкнення були справедливими, і їх навантаження розподілялося рівномірно на всіх споживачів", - додав очільник уряду.

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