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Сьогодні повернули в мережу два блоки ТЕС, стежимо, аби вимкнення були справедливими, - Шмигаль про ситуацію в енергетиці

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Сьогодні повернули в мережу два блоки ТЕС, стежимо, аби вимкнення були справедливими, - Шмигаль про ситуацію в енергетиці
Сьогодні після аварійно-відновлювальних робіт вдалося повернути в мережу два блоки теплових електростанцій.

Про це повідомив сьогодні під час засідання Кабміну прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Триває процес відновлення інфраструктури, зростає кількість споживачів, яким хоча б частково відновлено споживання. Діє відпрацьований алгоритм пріоритетності заживлення споживачів. На першому місці - критична інфраструктура, на другому - ВПК, на третьому - важливі виробництва, на четвертому - житловий фонд", - інформує прем'єр.

"Стежимо за тим, аби вимкнення були справедливими, і їх навантаження розподілялося рівномірно на всіх споживачів", - додав очільник уряду.

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Топ коментарі

  • A San
    І ще GPS координати вкажіть ,де що відновлено
  • Андрій Гураль
    Морди ***** по закривайте. Ще напиши де відновили. Піарщики хренові. Відновили та й добре.
  • FT FT
    Еще придурок скажи какие именно блоки запустили.
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