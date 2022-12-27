Європа має готуватися до можливого блекауту, ризик зріс через війну РФ проти України, - міністр оборони Австрії Таннер
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
"Ймовірність того, що найближчим часом відбудеться відключення електроенергії в деяких частинах Європейського Союзу, дуже висока. Питання не в тому, чи це станеться, а в тому, коли", - пояснила вона.
За її словами, сценарій широкомасштабного знеструмлення в ЄС австрійські військові прогнозували ще у 2020 році, й цей ризик значно зріс у зв'язку з війною в Україні.
"Для Путіна хакерські атаки на західні енергосистеми є засобом гібридної війни. Не варто робити вигляд, що це лише теорія. Ми повинні готуватися до відключень електроенергії в Австрії і в Європі", - зазначила Таннер.
Міністерка розповіла, що в Австрії до можливого блекауту готуються збройні сили та міністерство внутрішніх справ, проводячи спільні навчання та здійснюючи просвітницькі кампанії серед населення.
"Ми регулярно практикуємо кризові операції з відключення електроенергії. До 2025 року ми вкладемо загалом 180 мільйонів євро для розширення 100 "казарм самозабезпечення", які мають достатнє енергозабезпечення і можуть експлуатуватися з електропостачанням", – додала вона.