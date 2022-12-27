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Європа має готуватися до можливого блекауту, ризик зріс через війну РФ проти України, - міністр оборони Австрії Таннер

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Європа має готуватися до можливого блекауту, ризик зріс через війну РФ проти України, - міністр оборони Австрії Таннер
Міністерка оборони Австрії Клаудія Таннер вважає, що Європейський Союз повинен готуватись до можливого повного відключення електроенергії, ризик чого значно зріс у зв’язку з повномасштабною війною Росії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Ймовірність того, що найближчим часом відбудеться відключення електроенергії в деяких частинах Європейського Союзу, дуже висока. Питання не в тому, чи це станеться, а в тому, коли", - пояснила вона.

За її словами, сценарій широкомасштабного знеструмлення в ЄС австрійські військові прогнозували ще у 2020 році, й цей ризик значно зріс у зв'язку з війною в Україні.

"Для Путіна хакерські атаки на західні енергосистеми є засобом гібридної війни. Не варто робити вигляд, що це лише теорія. Ми повинні готуватися до відключень електроенергії в Австрії і в Європі", - зазначила Таннер.

Міністерка розповіла, що в Австрії до можливого блекауту готуються збройні сили та міністерство внутрішніх справ, проводячи спільні навчання та здійснюючи просвітницькі кампанії серед населення.

"Ми регулярно практикуємо кризові операції з відключення електроенергії. До 2025 року ми вкладемо загалом 180 мільйонів євро для розширення 100 "казарм самозабезпечення", які мають достатнє енергозабезпечення і можуть експлуатуватися з електропостачанням", – додала вона.

Також читайте: "Незрозуміло, чи буде колись переможець у війні" РФ проти України, - міністр оборони Австрії Таннер

Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    міністр оборони закликає готуватися до блекауту,я думав цим має займатися міністр енергетики)) я вважую що,міністр оборони,має готувати війскових аби дати відсіч тому хто цей блекауту буде створювати.
  • Stanislav Bryzhyk
    Це не міністр, це справжня міністерка.
    Може, щоб таке не сталося, треба не мичать про неможливість перемоги над бидлом-агресором, що розхв'язало в 21 столітті війну в центрі Європи, а допомогати ******* русню? І не відсилаючи каски і сухий спирт разом з перев'язочними пакетами, а по-справжньому - даючи зброю, патрони і може навіть добровольців? Або принаймні якщо зі зброєю все дуже ******, можна ж закрити кордони для кацабидла і депортувати з країни всіх мАААААцковскагАААвАААрящіх, це теж чудово діє?
  • Alexander Savely
    сьогоднi панi оборонна мiнiстерка розп#здiлася не в тему. може "волшєбный чємоданчiк" отримала, а може на змiну погоди, до дождю, наприклад.
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