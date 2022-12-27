Попри війну держава виконала всі соціальні зобов’язання цього року, - Шмигаль

Попри війну держава виконала всі свої соціальні зобов’язання перед громадянами у 2022 році.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, інформує Цензор.НЕТ.

"Цього року держава виконувала всі свої соціальні зобов’язання перед українцями. Зробили майже неможливе. У надскладних умовах бойових дій, в окупації, під час обстрілів мирних міст і сіл. На всі соціальні виплати спрямували близько 800 млрд грн", - зазначив Шмигаль.

Він додав, що держава здійснила всі заплановані на 2022 рік підвищення виплат. Так, провели індексацію, зокрема вперше проіндексували військові пенсії.

"Успішно реалізуємо ініційовану президентом Володимиром Зеленським програму підтримки пенсіонерів віком 80+. У жовтні додаткову допомогу почали отримувати люди, яким виповнилося 70 років. Загалом виплатили пенсій на понад 575 млрд грн. Лише в грудні перераховано пенсій на 51,4 млрд грн", - додав глава уряду.

Також він повідомив, що в Україні створили систему централізованого нарахування виплат. Це дало змогу платити допомоги, субсидії та пільги людям, які перебували на території ведення бойових дій і в окупації. Таким чином, охопили виплатами понад 5 млн сімей.

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