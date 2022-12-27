Ілащук про своє призначення послом у Болгарії: "Роки взаємодії з високопосадовцями інших країн і глибокого вивчення традицій та звичаїв"

Нова пані посол України в Болгарії Олеся Ілащук, яка раніше працювала фахівчинею з сексології та дорогоцінного каміння, прокоментувала своє призначення.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Один з підписників телеграм-каналу Ілащук, створеного, аби ділитися важливою інформацією, поставив пряме питання: "За які заслуги Вас призначили Надзвичайним і Повноважним Послом? Розкажіть, будь ласка, про свій неймовірний досвід".

"В найближчий час я буду ділитися подробицями свого досвіду та вмінь і навичок, які мені вдалося отримати при навчанні на історичному факультеті та роки взаємодії з високопосадовцями інших країн і глибокого вивчення традицій та звичаїв наших друзів з Болгарії, а також інших країн та культур світу", - відповіла амбасадорка користувачеві.

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Дописувач, своєю чергою, додав: "Дякую! Буду дуже чекати! На мою думку, дуже багато молодих людей будуть брати з Вас приклад, та чекати від Вас круті кейси: з ким та де потрібно спілкуватись/працювати, та й взагалі що потрібно робити, щоб отримати таку високу посаду. Я, та й всі зацікавленні люди дуже чекаємо Вашу круту історію, яка надихне мільйони".

Згодом на каналі з’явився допис, в якому Ілащук обіцяє пояснити, чому саме її призначили на посаду повноважного посла України в Болгарії, "щоб раз і назавжди розвіяти всі міфи і домисли".

"Для цього, я щоденно протягом декількох днів буду ділитися з вами своїм життєвим досвідом і шляхом, який мені довелося пройти.

А почну я з свого дитинства, з розповіді про мою любов до народної культури України і мого рідного краю.

Бо саме в дитинстві мої батьки привили любов до рідної землі, рідної мови та світогляду українського народу", - повідомила дипломатка.

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Нагадаємо, указ президента України Володимира Зеленського про призначення Олесі Костянтинівни Ілащук надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Болгарія, було опубліковано 23 грудня.

ЗМІ з’сували, що Ілащук не має досвіду роботи ані у дипломатії, ані на державних посадах і досі позиціонувалася як фахівчиня з сексології та дорогоцінних прикрас.

Згодом у Міністерстві закордонних справ вказали, но нова пані посол України в Болгарії, має необхідну кваліфікацію для проходження дипломатичної служби.