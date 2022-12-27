У соборах Києво-Печерської лаври не проводимуть богослужіння до закінчення перевірок

В Успенському і Трапезному соборах Києво-Печерської лаври не проводитимуть богослужіння до закінчення перевірок міжвідомчої урядової комісії. У святинях не зможе правити жодна з конфесій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Національного марафону сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

31 грудня спливає угода про оренду Успенського та Трапезного соборів Українською православною церквою. Оренду вирішили не продовжувати.

"Ми рекомендували не продовжувати угоду. Наказувати це робити не можемо. Створена міжвідомча урядова комісія стосовно вивчення питання використання майна Лаври. З огляду на те, що на Верхній Лаврі угода (про оренду - ред.) закінчується, допоки перевірку не завершать, таке використання унеможливлюється", - каже Ткаченко.

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Водночас у коментарі Суспільному голова інформаційно-просвітницького відділу УПЦ Митрополит Климент сказав: не знав про те, що не зможуть продовжити договір на оренду двох соборів. Їм не повідомляли.

"Ми подали заяву щодо того, щоб продовжити договір на наступний рік. У відповідь адміністрація (національного заповідника "Києво-Печерська лавра", - ред.) сказала, що їм дана вказівка ні з ким не продовжувати договір оренди", - каже Митрополит Климент.

Зараз Українська православна церква звернулась до юристів. Останню службу в соборах зможуть відправити 31 грудня.

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