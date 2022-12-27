На українців чекає важка зима, США та союзники робитимуть все для захисту її інфраструктури, - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати та союзники робитимуть все, щоб захищати та ремонтувати критичну інфраструктуру України.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Ми будемо з Україною стільки, скільки потрібно. Попереду на українців чекає важка зима, і ми будемо невтомно працювати з G7 та іншими партнерами, щоб відремонтувати, замінити та захистити енергетичну інфраструктуру України", - наголосив він.

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