На українців чекає важка зима, США та союзники робитимуть все для захисту її інфраструктури, - Блінкен
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Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати та союзники робитимуть все, щоб захищати та ремонтувати критичну інфраструктуру України.
Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Ми будемо з Україною стільки, скільки потрібно. Попереду на українців чекає важка зима, і ми будемо невтомно працювати з G7 та іншими партнерами, щоб відремонтувати, замінити та захистити енергетичну інфраструктуру України", - наголосив він.